بريطانيا ترفع مستوى التهديد الارهابي اثر انفجار سيارة في ليفربول

2021/11/15 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ رفعت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مستوى‭ ‬التهديد‭ ‬الإرهابي‭ ‬الإثنين‭ ‬اثر‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬أمام‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬ليفربول‭ ‬بشمال‭ ‬انكلترا‭ ‬وصفته‭ ‬الشرطة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬إرهابي‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬المهاجم‭ ‬المفترض،‭ ‬هو‭ ‬تذكير‭ ‬بـ»ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬كل‭ ‬منا‭ ‬باليقظة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬البريطاني‭ ‬لن‭ […]

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