وزير الأوقاف المصري لـ (الزمان):أغلقنا صناديق التبرعات الباب الخلفي لتمويل الإرهاب

2021/11/15 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة تفجرت‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬الأوقاف‭ ‬المصري‭ ‬والحركات‭ ‬والجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الوزير‭ ‬محمد‭ ‬مختار‭ ‬جمعة‭ ‬رفع‭ ‬صناديق‭ ‬التبرعات‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬بجمع‭ ‬أموال‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬مسمى‭ ‬بالمسجد‭ ‬بالطريق‭ ‬النقدي،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بوضع‭ ‬أي‭ ‬صناديق‭ ‬فيها‭ ‬باستثناء‭ ‬ما‭ ‬ينظمه‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬صناديق‭ ‬النذور‭ ‬المحددة‭ ‬بالقانون‭.‬وعن‭ ‬أبعاد‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أكد‭ ‬د‭.[…]

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