2021/11/15 | 22:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران تمتدح التقارب العربي مع سوريا وتصف موقف الجزائر بالعقلاني طهران- بغداد – الزمان أعربت إيران وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الاقليمي والثنائي، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الى طهران الاثنين.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي «أجرينا مباحثات […]
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وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي «أجرينا مباحثات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات تركية إيرانية لعقد تحالف استراتيجي بشأن القضايا الاقليمية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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