مباحثات‭ ‬تركية‭ ‬إيرانية‭ ‬لعقد‭ ‬تحالف‭ ‬استراتيجي‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬الاقليمية‭ ‬

2021/11/15 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تمتدح‭ ‬التقارب‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬وتصف‭ ‬موقف‭ ‬الجزائر‭ ‬بالعقلاني‭ ‬ طهران‭- ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعربت‭ ‬إيران‭ ‬وتركيا‭ ‬عن‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقليمي‭ ‬والثنائي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬الاثنين‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬أجرينا‭ ‬مباحثات‭ […]

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