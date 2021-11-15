التجارة تؤكد عدم وجود مشكلة في مادة الطحين المجهزة ضمن البطاقة التموينية

2021/11/15 | 23:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، الاثنين، عدم وجود مشكلة في مادة الطحين المجهزة ضمن البطاقة التموينية.وقال حنون في تصريح متلفز، إنه “ليس هناك مشكلة في الطحين المجهز ضمن برنامج البطاقة التموينية، وإنما ما حصل هو ارتفاع في الطحين التجاري، المجهَز للأفران والمخابز”.وأضاف حنون، أن “القطاع الخاص، يعتمد مادة …

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