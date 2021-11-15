برلمان كردستان يعلن إرسال لجنة إلى بولندا لبحث أوضاع اللاجئين

2021/11/15 | 23:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أعلن برلمان إقليم كردستان، اليوم الاثنين، إرسال لجنة إلى بولندا لبحث أوضاع اللاجئين المتواجدين هناك.وقالت رئيس البرلمان ريواز فائق للوكالة الرسمية، إن “ما يحصل على الحدود البيلاروسية – البولندية غير قانوني، وتحول إلى ظاهرة”.وأضافت، أن “برلمان الإقليم قررإرسال لجنة الى بولندا للقاء مسؤوليها والمنظمات الإنسانية لتحسين أوضاع اللاجئين هناك ومساعدتهم”.

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