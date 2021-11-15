طلقة طائشة تودي بحياة شاب خلال حفل زفاف في ميسان

2021/11/15 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسانأفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل شاب بطلقة طائشة خلال حفل زفاف في العمارة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "شابا دون العشرين من عمره لقي حتفه بإطلاقة طائشة اثناء حفل زفاف في ناحية كميت شمالي مدينة العمارة".

وأضاف ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة المجنى عليه إلى دائرة الطب العدلي، فيما سلم الجاني نفسه للسلطات الامنية".

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