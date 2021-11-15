قرداحي: منفتح على أي حل يعيد ترميم علاقة لبنان مع دول الخليج

2021/11/15 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الاثنين، عن انفتاحه على أي حل يفيد بلده ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج.وقال قرداحي، انه " لا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في هواء لا تؤدي إلى نتيجة".

وادى تصريح لقداحي وصف خلاله حرب التحالف العربي في اليمن "بالعبثية"، الى قطع العلاقات السعودية - اللبنانية، حيث قامت السعودية بسحب سفيرها من بيروت ومنح مهلة للسفير اللبناني بمغادرة العاصمة السعودية الرياض.

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