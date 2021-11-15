الشرطة البريطانية تكشف هوية من يقف وراء انفجار ليفربول

2021/11/15 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تعتقد أن الشخص الذي يقف وراء انفجار ليفربول يدعى عماد السويلمين، ويبلغ من العمر 32 عاما.وقال رئيس المباحث، أندرو ميكس، من شرطة مانشستر الكبرى في بيان “تحقيقاتنا جارية، لكننا نعتقد بقوة في هذه المرحلة أن المتوفى هو عماد السويلمين، وكان يبلغ من العمر 32 عاما”.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق من اليوم الاثنين إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا، أمس الأحد، كان يحملها أحد الركاب وإن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثا إرهابيا.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن البلاد رفعت مستوى التهديد الأمني الذي يمثله الإرهاب إلى “شديد” من المستوى السابق وهو “كبير”، الأمر الذي يعني أن من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم بعد انفجار ليفربول.

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