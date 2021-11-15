الشرطة البريطانية تكشف اسم المشتبه به في انفجار ليفربول

2021/11/15 | 23:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تفاصيل عن الرجل الذي قُتل في انفجار سيارة مفخخة خارج مستشفى في ليفربول، الأحد.

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