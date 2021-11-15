2021/11/15 | 23:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن امين بغداد المعمار علاء معن مشاركة ٢٧ دولة بمعرض “العراق ١٠٠” لفن البوستر الذي اقامته امانة بغداد بالتعاون مع جائزة تميز الدولية احتفاءً بيوم بغداد ومئوية الدولة العراقية الحديثة الى جانب فعاليات الجوق الموسيقي والالعاب النارية .

ونقل بيان للامانة ان ” هناك ٢٧ دولة شاركت بمعرض “العراق ١٠٠ ” بلوحات ابداعية احتفاءً بمئوية الدولة العراقية الحديثة ويوم بغداد السنوي في قاعة جمعية الفنانين التشكيليين “.

واضاف ان ” احتفائنا بيوم بغداد في قاعة جمعية الفنانين التشكيليين التي صممها المعمار قحطان المدفعي الذي رحل الى مثواه الاخير قبل ايام ، يعد تخليداً لهذا المعمار “.

وتابع ان ” مدينة بغداد حية بشخوصها ورموزها ومبدعيها من المعماريين والفنانين والكتاب والادباء والشعراء الذين يحتفون معنا اليوم بيوم بغداد ” .

واوضح ان ” لدينا اهتمام كبير بفن الكرافيتي ونسعى لنشر هذا الفن عبر تجسيد شخصيات مهمة ذات بعد انساني كبير على مستوى العالم، وقواعد جسر الصرافية في الوزيرية احدى الامثلة الناجحة لهذا الفن “.

واشار الى ان ” ساحة الوثبة وسط بغداد ستشهد منجز فني كبير بعد تطويرها ونصب عمل نحتي كبير لاحد فنانين العراق الرواد “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعمار علاء معن يعلن مشاركة ٢٧ دولة بمعرض “العراق ١٠٠” احتفاءً بيوم بغداد ومئوية الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعمار علاء معن يعلن مشاركة ٢٧ دولة بمعرض “العراق ١٠٠” احتفاءً بيوم بغداد ومئوية الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).