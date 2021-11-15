مستشار وزير التعليم العالي: الوزارة لم تتهم الجامعات اللبنانية بتزوير الشهادات

2021/11/15 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي علاء عبد الحسن ان الوزارة لم تتهم الجامعات اللبنانية بتزوير الشهادات .وقال عبد الحسن في تصريح متلفز:"نقوم بعملية مراجعة للجامعات اللبنانية والتركية والايرانية والسورية , مضيفا ان الشروط الجديدة رصانة الجامعة وفيها تعدد للجنسيات وليس مخصصة للعراقيين ".وتابع:"ان كل 100 طالب عراقي في لبنان يشرف عليهم استاذ واحد وهذا امر غير مقبول, مبينا ان التعليم عن بعد بشكل كامل غير معترف به بالعراق "./انتهى2

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