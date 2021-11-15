الحاوي والدساس - منصور الريكان

2021/11/15 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان (1)لا تبخسْ قلبك او تذوي في كلماتكْ تلك حياتكْ موفورة بالصدق العاهرْ حاذر من دساسي العصر البوهيميْواطلق عينيك بلا وهن ودققْستزورك في الليل قذيفةْوستنطح أوداجك جيفةْ واغانيك رميمة نفسكْ هاتوا العبرة والعيارْ سنزوّل ذاكرة النفيْ وندوس الأحلام فرادى من متناحرْ بحضني السفلس وانزاح بأعمار الوردةْ تتقمصني لغة تركز في الأنفاس لم تتجاهرْ يا غي ......





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