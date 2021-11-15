بالتفاصيل.. خروقات انتخابات اتحاد المصارعة

2021/11/15 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد أمين السر السابق وعضو الجمعيه العامة أحمد شمسي، أن هناك خروقات عديدة رافقت انتخابات اتحاد المصارعة.

وقال شمسي، إن "انتخابات اليوم رافقتها خروقات عديدة جداً من قبل اللجنة ورئيس الاتحاد كون مكان المؤتمر الانتخابي في منتجع لا يصلح للانتخابات ولا توجد أي حماية للمكان وتم الاعتداء على عضو الاتحاد المصارعة من مدينة السليمانية ريبوار محمد عزيز من قبل رئيس الاتحاد، ليطرده من القاعة".

وأضاف أن "رئيس الاتحاد قال أنا مسؤل عن إبعاد أندية السليمانية عن الهيأة العامة"، مشيرا إلى أن "الهيأة العامة مصادق عليها من قبل اللجنة الأولمبية وتمت الانتخابات فيها سنة 2018 وبعد عودة العودة الانتخابات تم استبعاد رئيس الاتحاد شعلان عبد الكاظم ونائب رئيس الاتحاد مهدي حسن اسماعيل والاثنين لديهما قيود جنائية وبسببهما تم حل الاتحاد في محكمة المنازعات الرياضية".

وأشار إلى أن "هناك مخالفة أخرى بشأن تسلم الباجات والكتب من قبل موظف عند دخول المنتجع، وأن هذا الأمر يقع على عاتق رئيس الاتحاد"ء لافتا إلى أن "تم اخراج 15 نادياً واتحاد فرعي واحد من محافظة السليمانية بحجة لم تقدم اشتراك للاتحاد".

ووصف شمسي ما حدث خلال الانتخابات اليوم (بالبلطجية)، وخلافاً لجميع قوانين إجراء الانتخابات"، مؤكدا أن رئيس الاتحاد لم يجري انتخابات لمدربات المنتخب الوطني".

وأضاف أن "رئيس الاتحاد أيضا لم يجري أي انتخابات لا للاعبين ولا للحكام وتم جلبهم من قبله"، مبيا أن رئيس الاتحاد أبلغه بأنه مسؤل عن جميع ما حصل اليوم، وأذهبوا إلى حيث ما تشاؤون وان رئيس الاتحاد لا يحق له ان يدعو الى اجتماع كونه غير شرعي بحكم القانون

وأردف قائلا ان الاتحادات الفرعية في المحافظات تضم أبطال عرب وآسيا وتمتلك من 9 إلى 10 أندية لم تدخل إلى الانتخابات وتم انسحاب اكثر من 45 نادي بسبب خروقات المؤتمر الانتخابي

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