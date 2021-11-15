2021/11/15 | 23:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U96YfX-Nldo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | مداخلة امين ناصر مدير مكتب العراقية في بيروت بخصوص ازمة الشهادات بالجامعات اللبنانية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | مداخلة امين ناصر مدير مكتب العراقية في بيروت بخصوص ازمة الشهادات بالجامعات اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).