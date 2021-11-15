انفجارات مجهولة المصدر بمدينة البوكمال السورية

2021/11/15 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان 4 انفجارات هزت البوكمال قرب الحدود مع العراق.واضاف في بيان ان : طائرات مسيرة مجهولة واطلاق نار سمع في المدينة./انتهى3

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