انتشال جثة مواطن من احد الانهر للمياه الاسنة في البصرة

2021/11/15 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ انتشلت فرق الدفاع المدني في البصرة جثة مواطن من إحد الانهر للمياه الأسنة وسط المحافظة .وذكرت المديرية في بيان : تمكنت مفارز الإنقاذ في مركز رتل الطوارئ من انتشال الجثة واخراجها من داخل النهر في منطقة الاصمعي وسط المحافظة وتسليمها إلى مركز الشرطة ./ انتهى

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