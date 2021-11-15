المرصد السوري: انفجارات قرب الحدود العراقية تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة

2021/11/15 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، الاثنين، بوقوع انفجارات في مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية تزامنا مع تحليق متواصل للطائرات المسيرة.

وقال المرصد في بيان اليوم (15 تشرين الثاني 2021)، انه "دوت 4 انفجارات جديدة قبل قليل، في مدينة البوكمال الواقعة قرب الحدود العراقية بريف دير الزور الشرقي، وسط استمرار تحليق طائرات مسيرة مجهولة في الأجواء، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار في المدينة الخاضعة لنفوذ الميليشيات التابعة لإيران، ليرتفع تعداد الانفجارات خلال أقل من ساعة إلى 8 حتى اللحظة".

وأضاف البيان ان "نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصدوا مساء اليوم الاثنين، دوي 4 انفجارات متتالية ضربت مدينة البوكمال، الخاضعة لنفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرات مسيرة في الأجواء، ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا كانت الانفجارات أرضية أم ناجمة عن استهداف جوي جديد على مواقع الميليشيات".

وتابع: "يأتي ذلك بعد ساعات من استهداف جوي تعرضت له المدينة، حيث أشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى أن طائرة مسيرة مجهولة، قصفت أطراف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي التي تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية والموالية لها، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أطراف المدينة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن".

وأوضح، ان "الاستهداف جاء بعد أيام من إزالة رايات الميليشيات الإيرانية من بعض التمركزات والمقرات العسكرية التابعة لها في مدينة البوكمال، واستبدالها بالأعلام السورية المعترف بها دوليًا خوفًا من عمليات الاستهداف".

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