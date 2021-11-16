بيان إلى جماهير شعبنا المناضل - الحزب الشيوعي السوداني

2021/11/16 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_السوداني • المجد والخلود لشهداء الثورة ومواكب 13 نوفمبر• الشفاء العاجل للمصابين• الخزي والعار للقتلة• الثوة مستمرةخرجت جماهير شعبنا في 13 نوفمبر ملبية لنداء تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين متحدية عسف وجبروت أجهزة القمع.



والجماهير لم تحتل وتملأ شوارع العاصمة فحسب بل خرجت في عدة مدن على مستوى الوطن.



وهتفت بصوت واحد جهور بهزيمة الإنقلاب العسكري “الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب، ......





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