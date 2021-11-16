حزب بارزاني يوجه اتهاما لـ pkk

2021/11/16 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، اليوم الإثنين، حزب العمال الكردستاني بالتسبب بهجرة الآلاف من المواطنين الكرد إلى أوربا.

وقال ممو زيني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أغلب المهاجرين هم من محافظة دهوك وتحديدا من المناطق والقرى التي تحدث بها معارك ويتواجد بها عناصر حزب العمال".

وأضاف أن "حزب العمال يريد تشوية صورة إقليم كردستان ويجبر العوائل على الهجرة من المناطق الحدودية، لغايات خاصة به".

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