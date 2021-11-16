وزارة الهجرة تكشف عدد المخيمات التي تم اغلاقها خلال العام الحالي

2021/11/16 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الإثنين، عن عدد المخيمات التي تم غلقها خلال العام الحالي في عموم محافظات العراق.

وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تم غلق خلال العام الحالي 50 مخيماً في مختلف المحافظات ولم يبقى سوى مخيمان كما يوجد 26 مخيم تحت إدارة إقليم كردستان".

وأضاف، أن "الوزارة تعمل على إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم بشكل طوعي كما انه لايوجد اجبار للنازحين على عودتهم من المخيمات".

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