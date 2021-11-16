البنتاغون: مروحية إيرانية اقتربت من سفينة حربية أميركية في خليج عُمان

2021/11/16 | 00:06 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء الاثنين، إن مروحية إيرانية اقتربت من سفينة حربية أميركية في خليج عُمان.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لاقتراب مروحية إيرانية من بارجة أميركية في الخليج.

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وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في خليج عمان، ودارت حولها ثلاث مرات في واقعة انتهت دون تأثير على العمليات الأميركية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الطائرة الإيرانية حلقت على بعد 25 ياردة (نحو 23 مترا) من السفينة إي**** الحربية.

وأضاف كيربي "هذا أمر خطير لأنه ربما يؤدي إلى حسابات خاطئة".

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