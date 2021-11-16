تونس .. الحكومة تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاقات مع

2021/11/16 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، إن الحكومة التونسية ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور.وقال نور الدين الطبوبي رئيس نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل، إن "الاجتماع الأول مع حكومة نجلاء بودن كان إيجابيا وستصدر الاتفاقات في وقت لاحق".وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اول أمس الأحد، أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، يأتي ذلك بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.وحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.

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