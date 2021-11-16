الاتحاد الآسيوي يرد على شكوى الأردن حول

2021/11/16 | 00:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج التحقق من الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.وقال الاتحاد الآسيوي، في مراسلة للجانب الأردني، إن “نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى”، مخاطبا الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة".وكان الاتحاد الاردني لكرة القدم، قد تقدم بشكوى للاتحاد الآسيوي ، للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، في أوزبكستان".ونشر علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، "تغريدة" يطالب من خلالها، بفتح تحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات".وكان المنتخبان قد التقيا في العاصمة اللاوزبكية طشقند ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في تصفيات كأس آسيا وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء حيث فاز منتخب ايران بعد تالق حارس المرمى "./انتهى2

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