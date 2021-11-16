2021/11/16 | 00:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة لشرب الخمر داخل العجلة في العاصمة بغداد انتهت بجريمة قتل شاهدوا الأسباب.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BKy1Y1uktGg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة لشرب الخمر داخل العجلة في العاصمة بغداد انتهت بجريمة قتل شاهدوا الأسباب.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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