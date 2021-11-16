الفتح يتحدث عن إمكانية

2021/11/16 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح، عزيز المياحي، اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود تسوية لحل أزمة الانتخابات.

وقال المياحي في حديث لـ(بغداد اليوم): "أصبح أمر تزوير الإنتخابات واضحاً لدى جميع الكتل السياسية وما أعلنته المفوضية العليا للإنتخابات من ظهور نتائج غير مطابقة هذا اليوم دليل على ما تحدث به تحالف الفتح".

وأوضح "أننا نرفض أي تجاوز على القانون ولا نريد سوى إعادة العد والفرز يدوياً لأننا متأكدين بأن هذه الطريقة ستعيد الحقوق وستكشف حقيقة التزوير".

وتابع: "اما ما يثار في الإعلام من وجود عمليات تسوية بين الكتل السياسية أمر غير واقعي و غير ممكن فلا يمكن ان تتنازل كتلة سياسية عن مقاعدها ولا يمكن ان تُمنح كتلة سياسية مناصب لأن هذا الأمر يخضع للنقاط لذلك فأننا نؤكد بأن كل ما يثار هو حديث إعلامي فقط".

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