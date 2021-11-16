مصطفى الكاظمي يعزي محمد الحلبوسي بوفاة عمه

2021/11/16 | 00:48 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يحضر مجلس عزاء ” منذر حديد علي الحلبوسي” عم رئيس مجلس تحالف محمد الحلبوسي، والذي يقام في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، وفعاليات سياسية ووجهاء وشيوخ عشائر وجمع من المواطنين يحضرون مجلس العزاء ويعزون بوفاة الراحل.

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