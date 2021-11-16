إيطاليا تسقط في فخ أيرلندا وتنتظر ملحق المونديال

2021/11/16 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفشل منتخب إيطاليا في حجز بطاقة التأهل لكأس العالم بعدما تعادل بدون أهداف مع نظيره إيرلندا الشمالية، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.بهذا التعادل، رفع الأزوري رصيده إلى 16 نقطة وينهي التصفيات بالمركز الثاني، ويتأهل للمحلق الأوروبي، خلف سويسرا التي حصدت صدارة المجموعة بعد الفوز على بلغاريا ليتأهل لكأس العالم، بينما رفع إيرلندا رصيده لـ9 نقاط بالمركز الثالث.

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