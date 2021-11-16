2021/11/16 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد العمر ..توهّج في الحضور والأمل بما سيأتي فنان بملامح تعينه على إيصال دواخل الشخصية التي يؤدّيها الموصل – مروان ياسين الدليمي احيانا ، يلعب الحظ دوره في تحديد المكانة التي يجد الممثل نفسه مؤطرا فيها ، دون ارادته ولاسباب مختلفة، مع ان المساحة التي تليق به اكبر من ذلك بكثير ، نظرا لما […]

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