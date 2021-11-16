2021/11/16 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المهرجان العالمي لأفلام الجبال في النمسا يختتم فعالياته كاميرات الألب الذهبية توثّق فلسفة الطبيعة للجبل فلسفة في الشعر والفن والرياضة والبحث عن اسرار الحياة وخبايا الامكنة ودور المكان في الانصهار معه، بجبلييه وشعرائه وعشاقه وثلجه والحياة التي تحتضنه بناسه ومن هذه الفلسفة الانسانية الجبلية ينطلق سنويا مهرجان افلام الجبال السينمائي العالمي في النمسا.رغم الاعداد الكبيرة […]

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