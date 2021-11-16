2021/11/16 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموت يغيّب الكاتب الدرامي فاروق محمد بغداد – فائز جواد غيب الموت الاحد الكاتب الدرامي الكبير فاروق محمد وعنه قال المخرج نزار الفدعم لـ (الزمان) امس ان ( تعرض محمد لازمة قلبية لم تمهله طويلا ورحيله خسارة كبيرة لا تعوض)مشيرا الى ان (الراحل كتب اكثر من 35 مسلسلا تاريخيا واجتماعيا تم انتاجها عراقيا وعربيا منها […]

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