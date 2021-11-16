2021/11/16 | 00:55 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LrhQIOTEV08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة مع علي سالم | عبد الغني: الضغط على لاعبي المنتخب الوطني قبل اي مباراة ام مؤسف | 2021/11/15) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة مع علي سالم | عبد الغني: الضغط على لاعبي المنتخب الوطني قبل اي مباراة ام مؤسف | 2021/11/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).