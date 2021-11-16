إيطاليا تفشل بالتأهل المباشر لمونديال قطر بعد خطف سويسرا البطاقة المباشرة

2021/11/16 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

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فشل المنتخب الإيطالي في التأهل المباشر الى نهائيات كأس العالم، عقب التعادل بنتيجة 0-0 أمام إيرلندا الشمالية، في ختام التصفيات.ورفع المنتخب الإيطالي رصيده الى 16 نقطة ويتراجع الى المركز الثاني ويتأهل الى الملحق، في حين رفع منتخب إيرلندا الشمالية عند 8 نقاط في المركز الثالث.وتأهل المنتخب السويسري مباشرة الى كأس العالم، بعد فوزه في ختام التصفيات على بلغاريا (4-0)، ليرفع المنتخب السويسري رصيده الى 18 نقطة في صدارة المجموعة.

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