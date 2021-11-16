سويسرا تترشح الى كأس العالم .. وايطاليا الى الملحق

2021/11/16 | 01:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل منتخب سويسرا الى نهائيات كأس العالم في قطر بفوزه على المنتخب البلغاري برباعية نظيفة ، في الوقت الذي حرمت فيه ايرلندا الشمالية ايطاليا من التأهل المباشر ، ونقلتها الى الملحق .فقد تأهل المنتخب السويسري عقب اكتساحه ضيفه البلغاري 4 / صفر، ضمن منافسات الجولة العاشرة ، الاخيرة ، بالمجموعة الثالثة بتصفيات اوروبا المؤهلة للبطولة.سجل اهداف سويسرا كل من نوا اوكافور في الدقيقة 48 ، وروبين فارغاس في الدقيقة 57 ، وسيدريك ايتن في الدقيقة 72 ، وريمو فليمير في الدقيقة 90 .فيما فشل منتخب ايطاليا في حجز بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم ، بعدما تعادل بدون اهداف مع منتخب ايرلندا الشمالية.ورفع المنتخب السويسري رصيده الى 18 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين عن المنتخب الايطالي صاحب المركز الثاني، الذي سيضطر الى خوض منافسات الملحق المؤهل للبطولة مع اصحاب المركز الثاني في المجموعات الاخرى بالتصفيات./ انتهى

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