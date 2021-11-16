2021/11/16 | 01:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح البنتاغون قائلاً:مروحية إيرانية تقترب من سفينة حربية أمريكية في خليج عمان دون أي تأثير على عملياتها حيث اقتربت المروحية العسكرية الإيرانية حتى مسافة 25 مترا من جانب إحدى سفننا الحربية .وأضاف البنتاغون أن قيام البحرية الإيرانية بهذه الأعمال ينطوي على مخاطر تتعلق بسوء التقدير والتصعيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد مروحية إيرانية تباغت سفن حربية أمريكية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد مروحية إيرانية تباغت سفن حربية أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).