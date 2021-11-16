2021/11/16 | 02:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".وجرى التوقيع خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض في الحديقة الجنوبية، حضره نواب ديمقراطيون وجمهوريون.وكان بايدن قال إن مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس مساء الجمعة يمثل استثمارا "مرة واحدة في الجيل"، وسيخلق ملايين الوظائف.وأضاف بايدن أن الأمريكيين "سيرون آثار هذا القانون على الأرجح في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر".وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن "أسبوع البنية التحتية" في عام 2018، لكنه لم يتمكن من إجازة مشروع القانون بعد عدة محاولات خلال فترة رئاسته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يوقع على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يوقع على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).