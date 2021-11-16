2021/11/16 | 03:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o-V75kxQeoY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أزمة المهاجرين العراقيين في بيلاروس) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - أزمة المهاجرين العراقيين في بيلاروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).