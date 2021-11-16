2021/11/16 | 05:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ckGBKNoM8UY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي- ممثل حكومة إقليم كردستان في بولندا: 1200 لاجئ عراقي عبروا من الحدود البيلاروسية إلى بولندا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي- ممثل حكومة إقليم كردستان في بولندا: 1200 لاجئ عراقي عبروا من الحدود البيلاروسية إلى بولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).