"التوتر مع السعودية".. تداول بيان من قرداحي لرئيس حكومة لبنان.. ووزارة الإعلام ترد

2021/11/16 | 06:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا نسبوه لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي موجه إلى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي يعترض فيه على "محاولات إجباره على تقديم استقالته".

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