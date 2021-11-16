تصريح لوزير الطاقة السعودي من الإمارات واستضافتها

2021/11/16 | 07:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان حول مجموعة "أوبك" والجهود التي تبذلها.

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