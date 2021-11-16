شخصية النبي محمد - إسلام بحيري

#إسلام_بحيري النبي محمد الذي قرأت سيرة حياته كان قلبه مليئا بالحب والرحمة، يقول أنس: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، فأخذ ابنه صلى الله عليه وسلم وقبله، وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال ابن عوف، وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى، فقال: إن العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربن ......
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