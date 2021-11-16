شخصية النبي محمد - إسلام بحيري

2021/11/16 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إسلام_بحيري النبي محمد الذي قرأت سيرة حياته كان قلبه مليئا بالحب والرحمة، يقول أنس: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، فأخذ ‏ابنه صلى الله عليه وسلم ‏وقبله، ‏وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ‏فقال ‏ابن عوف، وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، ثم ‏أتبعها بأخرى، فقال: ‏‏إن ‏العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربن ......





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