من النمسا وألمانيا إلى هولندا.. كيف تستجيب الدول الأوروبية المختلفة للارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؟

2021/11/16 | 07:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا مجموعة متنوعة من الاستجابات المختلفة في بلدان مختلفة.على سبيل المثال، فرضت النمسا حظرًا على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر والذين لم يتم تلقيحهم، بينما فرضت هولندا حظر تجول على الحانات والمطاعم.

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