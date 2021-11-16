2021/11/16 | 08:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DDJ2NEZn1p0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صدمة من حال المدارس بعد هجرة الدوام الحضوري لعامين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صدمة من حال المدارس بعد هجرة الدوام الحضوري لعامين | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).