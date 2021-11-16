ليست لبيع الأطعمة..آلة تقدم جرعة من السعادة والطاقة الإيجابية في دبي

2021/11/16 | 08:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للوهلة الأولى قد يبدو هذا العمل الفني وكأنه آلة بيع عادية، إلا أنها لا تقدم المشروبات والحلوى، بل عبارات إجابية وإطراء يمكنها أن تدخل البهجة والسعادة على يومك.

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