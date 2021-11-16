2021/11/16 | 08:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنتظر المنتخبات العربية الآسيوية، اليوم الثلاثاء، 5 مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم.وضمن منافسات المجموعة الأولى، يحل منتخب الإمارات ضيفا على لبنان، فيما يلعب منتخب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم العراق..



مواجهات قوية للمنتخبات العربية في تصفيات آسيا المركز الخبري الوطني.

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