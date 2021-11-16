2021/11/16 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قضت محكمة كويتية بإدانة محام وصحفي بقضية قذف رفعتها ضدهما الفاشينيستا، خبيرة التجميل، روان بن حسين.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لروان بعد صدور الحكم النهائي في القضية التي رفعتها ضد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يصدر قراره بشأن روان بن حسين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر قراره بشأن روان بن حسين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر قراره بشأن روان بن حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).