اليونيسف: 1.6 مليون طفل انقطعوا عن الدراسة منذ تفشي كورونا

2021/11/16 | 08:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حوالي 1.6 مليون طفل في العالم انقطع عن الدراسة منذ بداية تفشي وباء كورونا، ودعت الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال.وأكدت اليونيسف أن وباء […]

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