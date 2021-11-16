2021/11/16 | 08:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها مجددا بمغادرة إثيوبيا فورا، محذرة من أنه لن تكون هناك عملية إجلاء على غرار تلك التي نفذت في أفغانستان.

ويأتي ذلك في ظل تقدم قوات المتمردين بقيادة جبهة تحرير تيغراي، وهو ما دفع السفارة لتقديم عرض حجز التذاكر للمواطنين الأمريكيين مقابل قروض إذا لم يكونوا يملكون ثمنها، وفقا لموقع "أكسيوس".

الخارجية الأمريكية بدورها حذرت المواطنين على لسان متحدثها نيد برايس الذي أكد أنه لن تكون هناك عملية إجلاء مثل التي حدثت في أفغانستان.

وقال برايس إنه لا يوجد شيء يدعو الأمريكيين للبقاء في إثيوبيا..



عليهم المغادرة عبر الرحلات التجارية الآن.

المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تحث رعاياها على مغادرة إثيوبيا فورا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تحث رعاياها على مغادرة إثيوبيا فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).