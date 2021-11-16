ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 253.8 مليون إصابة

2021/11/16 | 08:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 253.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 764.363 حالة وفاة، و الإصابات ب 47.221.549.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.346 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.960.766.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات463.655 وإجمالي إصابات34.447.536وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ291.147 وإجمالي إصابات3.845.733وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 251.796 وإجمالي إصابات 8.956.136وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.672 وإجمالي إصابات 2.215.373.وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.670 وإجمالي إصابات 4.251.076.وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.384 وإجمالي إصابات 9.649.233.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.819 وإجمالي إصابات 4.865.260تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.272 وإجمالي إصابات 6.045.212./انتهى

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