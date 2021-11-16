الصحة تسجل مؤشراً “خطيراً” لدخول الموجة الوبائية الرابعة

2021/11/16 | 08:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني الصحة تسجل مؤشراً “خطيراً” لدخول الموجة الوبائية الرابعةأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيلها عدد من الــحــالات الـحـرجـة المـصـابـة بـوبـاء كــورونــا خــلال الـيـومـين المـاضـيـين خاصة لغير الملقحين، في مؤشر وصفته بـ”الخطير” يمهد لدخول […]

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