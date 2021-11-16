بيلاروسيا تهدد برد قاس إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها

2021/11/16 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هدد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، برد قاس إذا تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد بلاده.لوكاشينكو يهدد برد قاس إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيلاروس”رويترز”: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات […]

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